POL-LB: Böblingen: Bauernproteste im Stadtgebiet - Traktorfahrerin nötigt Polizeibeamte und leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter zerkratzte zwischen Sonntag (07.01.2024) 22:30 Uhr und Montag (08.01.2024) 07:00 Uhr einen am Fahrbahnrand in der Zuffenhauser Straße in Korntal geparkten Audi. An dem Fahrzeug entstand über die gesamte Beifahrerseite ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

mehr