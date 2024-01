Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unbekannte beschädigen Schulgebäude und beschmieren es mit einem Hakenkreuz

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten und beschmierten zwischen Sonntag (07.01.2024) 11:00 Uhr und Montag (08.01.2024) 08:00 Uhr die Fassade und den Eingangsbereich eines Schulgebäudes in der Steinbeisstraße in Vaihingen an der Enz. Mit einem schwarzen Stift hinterließen sie hierbei unter anderem auch ein Hakenkreuz. Zudem schlugen sie einen Teil der Außenfassade eines Gebäudes der Schule ein. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 4.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

