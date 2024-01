Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots)

Ein 45-jähriger Mann konnte während eines Einbruchs in ein Kiosk durch die Polizei erwischt werden. Der Betreiber meldete mithilfe einer Überwachungskamera am frühen Sonntagmorgen eine unbefugte Person in dem Objekt. Der Mann brach aus mehreren Spielautomaten die Kassen heraus. Nachdem der Kiosk umstellt wurde, konnte der Täter widerstandslos festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Versuchs eines besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell