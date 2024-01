POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss gefahren

Bundenthal (Kreis Südwestpfalz) (ots) - Unbekannte haben in den Morgenstunden (31. Dezember 2023) in der Industriestraße einen Geldautomaten gesprengt. Das Gebäude steht aktuell im Vollbrand. Anwohner alarmierten gegen 5 Uhr die Polizei, weil sie durch einen lauten Knall auf das Treiben an der Volksbank aufmerksam wurden. Unbekannte hatten einen Geldautomaten ...

mehr