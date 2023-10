BPOLD-B: Knapp 90 unerlaubte Einreisen in Südbrandenburg aufgedeckt

Berlin-Lichtenberg (ots) - Sonntagabend soll ein Unbekannter einen Heranwachsenden am S-Bahnhof Nöldnerplatz attackiert und auf das bereits am Boden liegende Opfer eingetreten haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Gegen 17:30 Uhr soll der Unbekannte dem 18-Jährigen vollkommen unvermittelt am Bahnhofszugang an der Treppe zur Tunnelunterführung in den Rücken gesprungen sein. Das Angriffsopfer fiel daraufhin die ...

