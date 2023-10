Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: 18-Jähriger am S-Bahnhof Nöldnerplatz attackiert

Berlin-Lichtenberg (ots)

Sonntagabend soll ein Unbekannter einen Heranwachsenden am S-Bahnhof Nöldnerplatz attackiert und auf das bereits am Boden liegende Opfer eingetreten haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Gegen 17:30 Uhr soll der Unbekannte dem 18-Jährigen vollkommen unvermittelt am Bahnhofszugang an der Treppe zur Tunnelunterführung in den Rücken gesprungen sein. Das Angriffsopfer fiel daraufhin die Treppe hinunter und soll für etwa eine Minute regungslos am Boden liegen geblieben sein. Der unbekannte Täter soll weiter auf den am Boden liegenden 18-Jährigen eingetreten haben. Als zwei Zeugen dem Heranwachsenden zur Hilfe eilten, soll der Angreifer auch sie mit den Fäusten attackiert haben. Anschließend flüchtete der Mann unerkannt vom Bahnhof. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Angreifer verlief ohne Ergebnis. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen und einen der beiden Zeugen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Körperverletzung gegen den unbekannten Angreifer.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder zur Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Bei dem Angreifer soll es sich um einen ca. 190 cm großen Mann, dunklerer Hautttyp, im Alter zwischen 20 und 25 Jahren handeln.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell