Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Zwei Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall im Einsatz

Warendorf (ots)

Am Sonntagnachmittag (18.06.2023, 16:10 Uhr) ereignete sich auf der Bundesstraße 63 (B63) ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Motorrad. Nach ersten Erkenntnissen stand die 81-jährige Radfahrerin zunächst im Bereich des Kreuzungsbereiches der B63/Eickendorf/Kleiststraße, bevor sie unvermittelt ihre Fahrt fortsetzte. Zur gleichen Zeit befuhr ein 44-jähriger Mann aus Senden mit seinem Krad die B 63, aus Walstedde kommend in Fahrtrichtung Drensteinfurt. Der Mann war gemeinsam mit einer 17-jährigen Sozia aus Hamm unterwegs. In Höhe der Unfallstelle erfasste das Krad die Seniorin. In Folge dessen kamen alle Personen zu Fall. Die Sozia und die Radfahrerin verletzten sich bei dem Unfall so schwer, dass zwei angeforderte Rettungshubschrauber die schwerstverletzten Frauen in nahegelegene Fachkliniken flogen. Der Fahrer des Krades verletzte sich leicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße vollständig gesperrt. Ein Unfallaufnahme-Team wurde angefordert und unterstützte die Kollegen der Kreispolizeibehörde Warendorf bei der Unfallaufnahme.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell