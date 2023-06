Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Gewerbebetrieb

Warendorf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00.30 Uhr zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb an der Zementstraße in Beckum. Anwohner wurden durch den ausgelösten Alarm auf die Tatumstände aufmerksam und verständigten die Polizei. Dabei erhielt die Polizei Kenntnis über 4 Personen, die den Tatort fußläufig verlassen haben sollen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, Telefon 02521-9110 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell