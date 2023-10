Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: 58 unerlaubte Einreisen am Wochenende in Frankfurt (Oder) aufgedeckt

Frankfurt (Oder) (ots)

Vergangenes Wochenende stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei die unerlaubte Einreise von insgesamt 58 Personen an der Frankfurter Stadtbrücke, im Stadtgebiet, am Bahnhof Frankfurt (Oder) und der Autobahn 12 fest.

Von Freitag bis Montagmorgen kontrollierten Einsatzkräfte mehrere Personengruppen und Einzelpersonen, die zuvor aus Polen kommend über die Stadtbrücke, in Reisebussen auf der Autobahn 12 und in Personenzügen eingereist waren. Dabei handelte es sich überwiegend um Männer im Alter zwischen 16 und 53 Jahren aus Afghanistan, Ägypten, Syrien und dem Iran.

In einem Fall erhielt die Bundespolizei einen Bürgerhinweis, dass eine größere Personengruppe zu Fuß in der Nähe der Frankfurter Feuerwehr unterwegs ist. Einsatzkräfte stellten daraufhin acht syrische Staatsangehörige fest. Die Personen konnten keine Dokumente für den legalen Aufenthalt in Deutschland vorweisen.

Gegen die unerlaubt eingereisten Personen leitete die Bundespolizei Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein.

Nach Äußerung von Schutzersuchen übergaben die Einsatzkräfte die Personen an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg. Sieben Personen erhielten eine Ausreiseaufforderung in Richtung Polen, ein Nigerianer bekam die Auflage sich bei seiner zuständigen Ausländerbehörde zu melden und eine allein reisende Minderjährige übergaben die Einsatzkräfte in die Obhut des Jugendamtes.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell