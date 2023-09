BPOLD-B: Jugendliche mit Messer bedroht

Forst / Spree-Neiße / Neuhausen/Spree (ots) - Am Dienstag deckte die Bundespolizei in Südbrandenburg die unerlaubte Einreise von insgesamt 138 Personen auf. Die Beamtinnen und Beamten nahmen fünf Schleuser vorläufig fest. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten am Dienstag in acht verschiedenen Fällen 138 unerlaubt eingereiste Personen unterschiedlicher Nationalitäten fest. Den größten Anteil bildeten syrische ...

