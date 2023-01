POL-PDWIL: Hochsitz abgebrannt

Wittlich (ots) - In der Nacht von Freitag, den 13.01.23 auf Samstag, den 14.01.2023 wurde in der Hauptstraße in Liesenich ein Zigarettenautomat durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen und geleert. In der darauffolgenden Nacht wurde in auf dem Marktplatz in Mittelstrimmig ein weiterer Zigarettenautomat in gleicher Weise aufgebrochen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich umgehend ...

