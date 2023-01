Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: erneuter Einbruch in Ferienbungalows

Gunderath (ots)

Wie die Polizeiinspektion Daun bereits am 11.01.2023 mitteilte, ereigneten sich im Bereich des Ferienparks in Gunderath Einbrüche in die dortigen Ferienbungalows.

Am 10.01.2023 zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in einige, sich im Umbau befindliche Ferienbungalows im Ferienpark in Gunderath ein. Im Inneren wurden diverse dort aufgefundene Gegenstände, Bargeld, Portemonnaies, Laptop und ähnliche Gegenstände entwendet.

Am 15.01.2023 nun erhielt die Polizeiinspektion Daun erneut Mitteilung über weitere Einbrüche. Nunmehr waren im Zeitraum 10.01.2023 bis 15.01.2023 bisher unbekannte Täter in insgesamt 11 weitere Ferienbungalows eingedrungen. Sie waren mit brachialer Gewalt vorgegangen, hatten Eingangstüren und Fenster eingetreten und die in den Bungalows vorhandenen Flachbildfernseher entwendet.

Die genaue Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest.

Der Abtransport des Diebesgutes musste mittels Fahrzeug erfolgt sein.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Täter, sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden verdächtigen Wahrnehmungen dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell