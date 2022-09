Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Raub auf Tankstelle in Ahlhorn +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine Tankstelle an der Wildeshauser Straße in Ahlhorn war am Sonntag, 25. September 2022, gegen 21:50 Uhr, das Ziel von Räubern.

Zwei bislang unbekannte Täter betraten den Verkaufsbereich der Tankstelle und forderten einen 25-jährigen Tankstellenmitarbeiter, unter Vorhalt einer Schusswaffe, lautstark zur Herausgabe der Kasseneinnahmen auf.

Nachdem dieser die Kasse geöffnet hatte, griff einer der beiden Täter hinein und entnahm Bargeld. Ein 45-jähriger Mitarbeiter stieß aus den hinteren Räumlichkeiten zu der Situation, welche sich im Kassenbereich abspielte und wurde selbst direkt durch den zweiten Täter mit einem Messer bedroht.

Die Täter konnten mit Bargeld und Tabakwaren flüchten.

Beide Tankstellenmitarbeiter blieben unverletzt und alarmierten sofort die Polizei.

Es sind unverzüglich Fahndungsmaßnahmen eingeleitet worden.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell