POL-PPWP: Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots) - Der Diebstahl eines Motorrads beschäftigte die Polizei am späten Samstagabend in der Straße "Zum Großen Berg". Ein 52-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet meldete, dass er seine Yamaha XT 660 mit Kaiserslauterer Zulassungskennzeichen zwischen Donnerstag, 21.12.2023, 16 Uhr, und Samstag, 23.12.2023, 17 Uhr, in der Straße abgestellt hatte. Bei seiner Rückkehr war das Zweirad weg. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem ...

