Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer randalierenden Person wurde die Polizei am Donnerstagnachmittag in die Fackelstraße gerufen. Eine 46-jährige Frau aus dem Stadtgebiet gab an, dass ihr ein unbekannter Mann immer nähergekommen sei. Als sie ihn darum bat, Abstand zu halten, habe der Mann versucht sie zu schubsen. Hierdurch verlor er das Gleichgewicht und fiel selbst zu Boden. Nachdem der Unbekannte die Frau beleidigte, warf er eine Glasflasche nach ihr, ohne zu treffen. Noch bevor die Beamten an der Einsatzstelle eintrafen, lief der Verdächtige davon. Bei der anschließenden Fahndung stellten die Beamten den Beschriebenen fest. Während der Kontrolle fiel den Polizisten auf, dass der 54-Jährige alkoholisiert war. Sie nahmen den Mann in Gewahrsam. Auf der Dienststelle wurde dem Randalierer eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über die Alkoholisierung des 54-Jährigen geben. Der Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung rechtfertigen. |kfa

