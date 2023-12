Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau bei Wohnungsbrand verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes in die Rudolf-Breitscheid-Straße aus. Dort meldeten Anwohner Rauch aus einer Wohnung im 2.OG eines Mehrfamilienhauses. Die Brandbekämpfer konnten die Feuerstelle in der Wohnung schnell lokalisieren und den Brand löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen wurde dadurch verhindert. Durch den ausgebreiteten Rauch mussten sämtliche Bewohner das Haus verlassen. Nachdem der Brand gelöscht und das Gebäude durchlüftet wurde, konnten die Evakuierten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die genaue Brandursache sowie die Schadenshöhe ist noch nicht geklärt. Durch Rauchgase wurde eine 46-jährige Frau verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell