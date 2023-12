Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randaliert und Fahrzeuge beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Ein alkoholisierter 37-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet heimste sich am späten Montagabend eine Strafanzeige ein. Augenzeugen meldeten per Notruf, dass ein blutüberströmter Mann durch die Humboldt- und Rosenstraße laufen und gegen Fahrzeuge schlagen würde. Eine Polizeistreife konnte den Randalierer in der Straße antreffen. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, lief der 37-Jährige um sich schlagend und laut schreiend auf die Einsatzkräfte zu. Der Angreifer konnte überwältigt und zu Boden gebracht werden. Aufgrund einer stark blutenden Verletzungen rief die Polizei einen Rettungswagen zu Hilfe, der den Mann in ein Krankenhaus brachte. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte sich die Person, als sie bei sich zu Hause randalierte und dort eine Scheibe einschlug. Der 37-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung rechtfertigen. |kfa

