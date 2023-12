Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchsversuch schlägt fehl

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 21.12.2023 auf Freitag, 22.12.2023 machten sich unbekannte Täter an der Eingangstür zu einem Sanitätshaus in der Pirmasenser Straße zu schaffen. Die Langfinger versuchten sich Zugang zu den Geschäftsräumen zu verschaffen, was aber misslang. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand und die Täter mussten unverrichteter Dinge wieder von dannen ziehen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges in der Nähe des Tatortes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell