Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Stille Nacht, heilige Nacht...alles schläft.

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag kam es im Stadtgebiet vermehrt zu Ruhestörungen durch überlaute Musik. Betroffene Bürger wandten sich aufgrund des Schlafmangels hilfesuchend an die Polizei. In allen Fällen konnten die Verantwortlichen angetroffen und nach gutem Zureden zur Ruhe ermahnt werden.

