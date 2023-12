Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagmittag meldete sich ein 72-jähriger Mann bei der Polizei um einen Unfall anzuzeigen. Nach seinen Angaben war er gegen 12:40 Uhr auf dem Parkplatz des E-Centers in der Zollamtstraße mit einem Einkaufswagen in Richtung Markteingang gelaufen. Ein vorbeifahrender Pkw habe zu wenig Abstand gehalten und sei gegen sein Bein gefahren, wodurch der 72-Jährige leicht verletzt wurde. Der Fahrer sah sich offenbar im Recht, was seinen anschließenden Gebrauch der Hupe erklären könnte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die zu der genannten Zeit einen entsprechenden Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden.|pvd

