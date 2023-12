POL-PPWP: Drei auf einen Streich - Alkoholisiert mit E-Scooter gefahren

Kaiserslautern (ots) - In dem Zeitraum Donnerstag, 21.12.2023, auf Freitag, 22.12.2023, wurde aus einem LKW, welcher in der Morlauterer Straße geparkt war, ca. 300 bis 500 l Dieselkraftstoff entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey Kontaktdaten ...

mehr