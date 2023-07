POL-S: Jugendliche versuchen Musikbox zu rauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (13.07.2023) in ein Hotel an der Rotebühlstraße eingebrochen. Die Täter drückten zwischen 20.00 Uhr und 15.30 Uhr eine Schiebetür auf und stahlen anschließend einen Computer aus der Hotelrezeption. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden. Rückfragen bitte an: ...

