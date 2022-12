Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz /St. Jürgen

Fahrzeugkontrollen im Lübecker Stadtgebiet

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (07.12.) und am Donnerstag (08.12.) kontrollierten Beamte der Polizei Lübeck insgesamt 80 Kraftfahrzeuge und 40 Radfahrende an verschiedenen Orten im Lübecker Stadtgebiet.

Anlässlich der bundesweiten Kontrollwoche "Roadpol" kontrollierten am Mittwochnachmittag die Beamten des 2. Polizeireviers Lübeck in der Einsiedelstraße und in der Moislinger Allee die Fahrtüchtigkeit der Kraftfahrer. Zwei Fahrzeugführer (beide aus Hamburg) wurden positiv auf Drogen getestet. Nach der Entnahme einer Blutprobe konnten sie ihren Weg fortsetzen. Allerdings durften sie in den folgenden 24 Stunden keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge führen. Gegen beide wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Zwei weitere Fahrzeugführer wollten sich der Kontrolle entziehen und wendeten ihre Fahrzeuge. Nach kurzer Verfolgung stellte sich heraus: eine Fahrzeugführerin hatte "keine Zeit für eine Kontrolle" und der andere Fahrer musste nun doch seine nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung festzurren. Auch gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Außerdem kontrollierten die Beamten der Polizeistation St. Jürgen am Donnerstagmorgen die Radfahrenden in der Kronsforder Allee Ecke St.-Jürgen-Ring. Gegen fünf Betroffene musste ein Ordnunsgwidrigkeitenverfahren wegen eines Beleuchtungsmangels eingeleitet werden, sieben weitere hatten die Radwege in falscher Richtung genutzt. Fast alle Radfahrenden hatten an diesem winterlichen Morgen eine funktionstüchtige Beleuchtung am Rad und trugen dazu noch helle, reflektierende Kleidung.

Unter dem Motto "Weste an, man sieht dich dann!" wurden durch die eingesetzten Beamten an diejenigen, die noch keine Warnweste trugen, kostenlose Exemplare der Lübecker Verkehrswacht weitergegeben. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell