POL-OG: Ottenhöfen - Flucht vor Verkehrskontrolle

Lautenbach (ots) - Am Sonntagabend gegen 18 Uhr wurde ein 17-jährigen Zweiradfahrer in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrzeugführer auf der Bundesstraße B28 in Höhe Lautenbach in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und wurde anschließend über die Leitplanke geschleudert. Der junge Mann rutschte mehrere Meter die Böschung hinab, bevor er verletzt liegen blieb. Zur ...

