POL-OG: Offenburg - Ausgeraubt? Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann wurde am Freitagnachmittag eigenen Angaben zufolge Opfer einer räuberischen Erpressung. Kurz vor 17 Uhr soll er in der Heimburgstraße einen Unbekannten nach Zigaretten gefragt haben. Letzterer soll ihn in der Folge mit einer Handfeuerwaffe bedroht und dadurch zur Herausgabe von Bargeld und seinem Mobiltelefon gebracht haben. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können und bitten unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme.

