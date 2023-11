Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Unbekannte haben in den frühen Montagmorgenstunden eine Sprengung an einem Geldautomaten eines Bankinstituts in der Straße "Im Götzmann" herbeigeführt. Gegen 2.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte durch einen Brandmeldealarm im betroffenen Fachmarktzentrum über den Vorfall informiert. Von möglichen Tätern fehlte zum Zeitpunkt des Eintreffens vor Ort bereits jede Spur. Ob und in welcher Höhe Bargeld entwendet wurde, ist noch unklar. Das Gebäude wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die rund um die Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

