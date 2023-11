POL-OG: Kehl - Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Achern (ots) - Am Freitagmorgen kam gegen 5 Uhr eine Seniorin zum Polizeirevier in Achern und gab an, dass sie soeben in ihrer Wohnung überfallen wurde. Ein Unbekannter habe ihr Schmuck und eine Bankkarte entwendet und sie genötigt, die dazugehörende Geheimzahl zu nennen. Als die Polizeibeamten daraufhin das Wohnanwesen der älteren Frau durchsuchten, konnten sie feststellen, dass ein Kellerfenster eingeschlagen worden war, die Suche im Haus verlief jedoch ohne Ergreifung ...

