Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einladung zu "Coffee with the Cop"

Schwetzingen (ots)

Das Polizeipräsidium Mannheim und das Polizeirevier Schwetzingen laden Sie am kommenden Mittwoch herzlich zu der Veranstaltung "Coffee with the Cop" ein.

Wann? Mittwoch, 25.10.2023, von 09.00 bis 12.00 Uhr

Wo? Mannheimer Straße / Kleine Planken in Schwetzingen

Am Mittwoch haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, mit "ihrer" Polizei in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Umgekehrt ergibt sich dadurch aber auch die Möglichkeit für die Polizei zu erfahren, was Sie als Bürgerinnen und Bürger bewegt. Deshalb laden wir Sie herzlich auf eine Tasse Kaffee ein, bei den der aktuellen Themen besprochen oder ganz allgemeine Fragen zur Arbeit der Polizei gestellt werden können.

Vor der Volkshochschule in Schwetzingen erwarten Sie sowohl Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Schwetzingen, als auch Beamtinnen und Beamte unserer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle sowie des Referates Prävention, mit denen Sie bei einem Kaffee ins Gespräch kommen können.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und viele nette Gespräche!

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell