Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Betrunken Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen

Mannheim (ots)

Der jetzige 22jährige Beschuldigte befuhr am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr mit seinem BMW die Waldhofstraße in Fahrtrichtung Alter Meßplatz. In Höhe der Hausnummer 81 verlor der Mann die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug, woraufhin der Pkw über den Gehweg fuhr und letztendlich mit einem ordnungsgemäß abgestellten Anhänger kollidierte. Der Anhänger wurde daraufhin auf einen geparkten VW geschoben. Durch das Unfallgeschehen entstand ein Sachschaden von mehrerern tausend Euro. Ein auf dem Gehweg befindlicher 26jähriger Fußgänger konnte eine Kollision mit dem unfallverursachenden Pkw, lediglich durch einen beherzten Sprung zur Seite verhindern. Hierbei zog sich der Geschädigte eine leichte Verletzung (Prellung) am Knie zu. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne zuvor seiner Feststellungspflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde eine Fahndung nach dem flüchtigen Pkw eingeleitet. Der Pkw sowie der 22jährige Unfallverursacher konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Während der anschließenden Kontrolle wurde in der Atemluft des Beschuldigten Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Beschuldigte wurde zum Zwecke der Durchführung einer Blutentnahme zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt verbracht. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Sein Führerschein wurde zur Vorbereitung der Entziehung der Fahrerlaubnis durch die Polizeibeamten einbehalten.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort sowie der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell