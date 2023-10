POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde der Polizei

Hamminkeln (ots) - In der Zeit von Dienstagabend, 10 Uhr bist Mittwochmorgen, 05:30 Uhr, drang mindestens ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckerei an der Diersfordter Straße ein. Der oder die Täter erbeuteten einen Tresor. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0281 - 107 0 der Polizeiwache Nord in Wesel aufgenommen. CD Kontakt für Medienvertreter: ...

