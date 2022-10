Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall im Stadtgebiet Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots)

Am heutigen Mittag befuhr ein Gütermotorschiff den Main im Innenstadtbereich zu Tal. Trotz vorhandenem Tafelzeichen A.9 (Sog- und Wellenschlag vermeiden) richtete der Schiffsführer seine Geschwindigkeit nicht so ein, dass Schäden an stillliegenden Fahrzeugen vermieden würden. Am Achterschiff eines am rechten Ufer stillliegenden Fahrgasttagesausflugschiffes riss die ordnungsgemäß ausgebrachte Achterleine. Es wurden keine Personen verletzt und zu weiteren Beschädigungen, auch an den übrigen stillliegenden Schiffen, kam es nicht. Der Schiffsunfall wurde vor Ort durch die WSPSt. Frankfurt am Main aufgenommen. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

