POL-OG: Appenweier- Hundewelpen entwendet, Zeugen gesucht

Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen vergangenem Sonntag, 15 Uhr und Montag, 17 Uhr Zugang zu einem Privatgelände in der Oberkircher Straße. Dabei versuchten sie zunächst erfolgslos einen Traktor kurzzuschließen. Anschließend entwendeten die Eindringlinge einen neun Tage alten Welpen. In der Nacht zum Donnerstag ereignete sich ein weiterer Vorfall: Die Anwohner fanden die Hundemutter der Rasse Owtscharka verletzt auf. Es wurden erneut zwei Welpen entwendet, einer der beiden wurde später tot in einer Wiese aufgefunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Appenweier unter der Rufnummer 07805 9157-0 zu melden. /sa

