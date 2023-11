Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Versuchte räuberische Erpressung

Rastatt (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, gab ein 47-jähriger Mann gegenüber den Beamten des Polizeireviers Rastatt an, dass er soeben von drei Jugendlichen vom Bahnhof bis zu einer Bank in der Kaiserstraße verfolgt wurde. Nachdem er das Bankgebäude verlassen habe, wurde er nach seinen Angaben von den drei jungen Männern aufgefordert, ihnen einen unbestimmten Geldbetrag auszuhändigen. Da der 47-Jährige dieser Forderung nicht nachkam, soll er von den Jugendlichen angegriffen und geschlagen worden sein. Zur Erstversorgung der Verletzungen wurde von den Polizeibeamten ein Rettungswagen alarmiert, mit diesem der Geschädigte dann in ein Krankenhaus verbracht wurde. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Rastatt unter der Telefonnummer 07222 / 761 -0 melden. /vo

