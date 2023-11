Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Möbelhaus

In der Nacht zum Freitag gegen 0:30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Möbelzentrum in der Heinrich-Hertz-Straße eingedrungen. Sie schlugen zunächst zwei Fenster im Erdgeschoss ein und entwendeten mehrere Möbelstücke. Unter Einbeziehung der Hundestaffel wurde das Gebäude umstellt und durchsucht, wobei mehrere Spuren gesichert werden konnten. Der Sachschaden beläuft sich zunächst auf 10.000 Euro - der genaue Diebstahlschaden steht jedoch noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an. /sa

