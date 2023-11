Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Biberach (ots)

Am Donnerstag gegen 7:30 Uhr kam es auf der B33/Einmündung B415 zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Opelfahrerin fuhr in Richtung Schönberg als sie beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden VW-Lupo nicht beachtet haben soll. Durch die folgende Kollision wurde der Lupo gegen einen haltenden LKW geschoben und es entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die 18-jährige Lupofahrerin musste anschließend leicht verletzt ärztlich versorgt werden. /sa

