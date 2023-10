Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrten

Pirmasens (ots)

Am Samstagabend, 07.10.2023, sowie in der darauffolgenden Nacht zum 08.10.2023, kam es im Dienstgebiet der Polizei Pirmasens zu zwei Trunkenheitsfahrten. Gegen 20:45 Uhr wurde ein 60-jähriger Opelfahrer in der Waisenhausstraße in Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen werden. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Die auf der Dienststelle bestimmte Atemalkoholkonzentration lag schließlich bei 0,72 Promille

Gegen 03:43 Uhr in der Nacht wurde ein weiterer Fahrer mit seinem Opel in der Lothringer Straße in Niedersimten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 27-jährigen Fahrer konnte ebenfalls Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen werden. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Der endgültige Test auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0,94 Promille.

Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihnen droht nun ein Fahrverbot von einem Monat und 500 Euro Geldbuße.|pips

