Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am 07.10.2023 um 20:45 Uhr kam es in der Turnstraße in Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 34-jähriger Mann fuhr mit seinem Audi vom Parkgelände des MC Donalds in Pirmasens aus und übersah dabei einen vorbeifahrenden Opel. Der Fahrer des Audi beschädigte hierbei das Fahrzeugheck des Opel und flüchtete. Der geschädigte Opelfahrer erstatte eine Anzeige bei der Polizei. Der Unfall wurde zudem durch zwei Zeugen beobachtet, weshalb der Fahrer ermittelt werden konnte. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen wurde der Audi an der Wohnanschrift des vermutlichen Unfallverursachers festgestellt. Der 34-Jährige Fahrer war bei Antreffen um kurz nach Mitternacht alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Ihm wurde die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. |pips

