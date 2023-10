Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Dahn (ots)

Am 06.10.23 gegen 07:45 Uhr kam es in der Pirmasenser Straße, auf Höhe des Autohauses Lösch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der Motorradfahrer samt Sozius befuhr die Pirmasenser Straße in Richtung Hinterweidenthal. Ein PKW-Fahrer fuhr zum Teil aus der Straße Am Bubenrech in die Pirmasenser Straße ein, ehe er den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer noch bemerkte und abbremste. Der Motorradfahrer bremste daraufhin voll ab und stürzte in Folge der Vollbremsung. Hierbei zogen sich der Motorradfahrer und sein Sozius leichte Verletzungen zu. Eine Berührung zwischen PKW und Motorrad gab es nicht. Der PKW-Fahrer entfernte sich wenig später unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer den geschilderten Verkehrsunfall beobachtet hat wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Dahn zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell