Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sicherstellung einer geringen Menge Cannabis

Hauenstein (ots)

Am Freitag, 06.10.2023, gegen 02.20 Uhr wurde der Polizei Dahn eine auf der Fahrbahn liegende, männliche Person in der Alten Bundesstraße in Hauenstein gemeldet. Vor Ort konnte ein 33-jähriger verwirrter und vermutlich unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss stehender Mann angetroffen werden. Bei der Durchsuchung seiner Person wurde eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Aufgrund seines Gemüts- und Gesundheitszustandes wurde der Mann an den verständigten Rettungsdienst überstellt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. /pidn

