Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Taschendiebstahl in Drogeriemarkt

Zweibrücken (ots)

Ort 66482 Zweibrücken, Hauptstraße 57

Zeit: 05.10.2023, 11:00 Uhr - 05.10.2023, 11:30 Uhr

SV: Eine 75-jährige Frau wurde Opfer eines Taschendiebstahls, als sie sich in einem Drogerie-Markt in der Fußgängerzone aufhielt. Ein bislang unbekannter Täter öffnete unbemerkt den Reißverschluss der Handtasche der Seniorin, die sich im Ablagefach des Rollators befand. In der Tasche befand sich ein schwarzer Geldbeutel mit ca. 110 Euro Bargeld; BPA und anderen pers. Dokumenten der Geschädigten. Der Gesamtschaden beträgt ca. 200 Euro.|pizw

Pusse, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell