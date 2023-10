Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Körperverletzung am helllichten Tag auf offener Straße

Zweibrücken (ots)

Zeit: 04.10.2023, 11:40 Uhr

Ort: Zweibrücken, Saarlandstraße 9. SV: Eine 35-jährige Frau, die ihren Kinderwagen mit Kleinkind zwischen Gestütsallee und Festhalle über den westlichen Bürgersteig der Saarlandstraße in Richtung Hofenfelsstraße schob, wurde plötzlich ohne erkennbaren Grund von hinten durch eine unbekannte Frau, an den Haaren gezogen, geschlagen und getreten, so dass sie zu Boden stürzte. Die Täterin war zuvor hinter der jungen Mutter hergelaufen. Durch die Hilfeschreie der Angegriffenen wurde Passanten auf den Vorfall aufmerksam und eilten zu Hilfe. Die unbekannte Angreiferin wechselte die Straßenseite in Richtung des Parkplatzes gegenüber der Festhalle und flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Hilgardcenter/Dr.-Ehrensberger-Straße. Sie konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Geschädigte erlitt durch den Angriff zahlreiche Prellungen und Verstauchungen und wurde von einem herbeigerufenen Rettungswagen versorgt. Von der unbekannten Täterin liegt folgende Personenbeschreibung vor: Alter: 40 - 45 Jahre Größe: ca. 165 cm Figur: stämmig Haare: dunkel, bedeckt mit einem Kopftuch Augenfarbe: dunkel Hautfarbe: hell Herkunft: vermutlich arabischer Herkunft

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht dringend Zeugen der Körperverletzung.|pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell