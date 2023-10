Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Kröppen (ots)

Am 02.10.2023, gegen 19:45 Uhr befuhr eine 63-jährige PKW Fahrerin, mit ihrem roten Opel Astra die Bitscher Straße in Kröppen, von Vinningen kommend in Richtung Frankreich. Die PKW Fahrerin wollte an der dortigen Tankstelle nach links auf das Tankstellengelände abbiegen. Der dahinterfahrende, bislang unbekannte Unfallverursacher über-sah das geplante Abbiegemanöver und fuhr auf den PKW auf. Anschließend entfernte er sich in Richtung Frankreich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pick Up gehandelt haben. Der Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: dunkler Teint, 60-70 Jahre, graue kurze Haare, kräftige Statur. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden an der hinteren, linken Stoßstange in Höhe von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

