Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierer festgenommen

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

An Samstag verständigte um kurz vor 18:30 Uhr eine Anwohnerin die Polizei, da sie beobachtet hatte, wie zwei Männer in einer Tiefgarage in der Lise-Meitner-Straße zwei Autos und eine Hauswand mit weißer Farbe beschmierten. Der Besitzer eines der verunstalteten Fahrzeuge sprach die beiden Männer an, welche so noch vor dem Eintreffen der Polizei aus der Tiefgarage flüchten konnten. Am Folgetag meldete sich eine weitere Anwohnerin beim Polizeirevier Heidelberg-Nord und berichtete, dass sie die beiden fraglichen Männer soeben in der Lorscher Straße gesehen hatte. Dieses Mal konnte eine Streife die beiden Personen, 40 und 34 Jahre alt, vorläufig festnehmen.

Die zwei Männer müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

