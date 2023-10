POL-PDPS: Fahrradkontrollen-sicher durch die dunkle Jahreszeit

Thaleischweiler-Fröschen (ots) - Im Tatzeitraum von 01.10.2023, 18:00 Uhr bis 02.10.2023, 09:30 Uhr parkte der 63-jährige Geschädigte seinen weißen VW Touareg mit PS-Kreis-Kennzeichen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Fröschener Straße 92 in Thaleischweiler-Fröschen. Bei der Rückkehr an sein Fahrzeug stellt er einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Offensichtlich stieß ein bislang unbekannter Täter beim Vorbeifahren gegen den Spiegel und entfernte ...

