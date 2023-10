Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Im Tatzeitraum von 01.10.2023, 18:00 Uhr bis 02.10.2023, 09:30 Uhr parkte der 63-jährige Geschädigte seinen weißen VW Touareg mit PS-Kreis-Kennzeichen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Fröschener Straße 92 in Thaleischweiler-Fröschen. Bei der Rückkehr an sein Fahrzeug stellt er einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Offensichtlich stieß ein bislang unbekannter Täter beim Vorbeifahren gegen den Spiegel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe beträgt 200 Euro. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell