POL-PDPS: Behördenübergreifende Kontrollaktion auf der Bundesstraße 10

Kröppen (ots) - Am 02.10.2023, gegen 19:45 Uhr befuhr eine 63-jährige PKW Fahrerin, mit ihrem roten Opel Astra die Bitscher Straße in Kröppen, von Vinningen kommend in Richtung Frankreich. Die PKW Fahrerin wollte an der dortigen Tankstelle nach links auf das Tankstellengelände abbiegen. Der dahinterfahrende, bislang unbekannte Unfallverursacher über-sah das geplante Abbiegemanöver und fuhr auf den PKW auf. ...

