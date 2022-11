Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221129.1 Kiel: Medieneinladung Vorstellung Plakataktion

Kiel (ots)

Am Freitag findet eine Veranstaltung der Polizeidirektion Kiel auf dem Rathausplatz in Form einer Plakataktion statt, auf der Besucherinnen und Besucher der Weihnachtsmärkte auf die Gefahren von Alkoholkonsum in Verbindung mit dem Führen von Kraftfahrzeugen aufmerksam gemacht werden sollen. Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.

Wie in jedem Jahr verstärkt die Polizei die Kontrollen von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern in der Weihnachtszeit. Da darüber hinaus aktuell eine Steigerung von Trunkenheitsfahrten auf Elektrokleinstfahrzeugen beobachtet wird, liegt der Fokus nicht nur auf vierrädrigen, sondern auch auf zweirädrigen Kraftfahrzeugen.

Die Gelegenheit, den Heimweg nach dem Genuss von Glühwein oder Punsch mit einem der im Stadtbild überall präsenten E-Scootern anzutreten, ist trügerisch. Vielen Nutzerinnen und Nutzern ist offenbar noch immer nicht bewusst, dass hier die gleichen Promillegrenzen wie beim PKW gelten. Das heißt, Fahrerinnen und Fahrer können sich bereits ab 0,3 Promille bei gleichzeitigen Ausfallerscheinungen strafbar machen.

Beamte der Sachgebiete Prävention und Verkehr der Polizeidirektion Kiel stehen Freitag gegen Mittag für Auskünfte zur Verfügung. Wir bitten um telefonische Anmeldung interessierter Medienvertreterinnen und -vertreter unter der Rufnummer 0431 / 160 2010. Bei der Anmeldung wird die genaue Uhrzeit bekanntgegeben.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell