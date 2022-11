Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Technischer Defekt in Sicherungskasten

Lahr (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt in einem Sicherungskasten der Auslöser für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Mittwochabend in der Friedrichstraße gewesen sein. In einer dortigen, derzeit nicht betriebenen Bar, kam es kurz vor 19 Uhr zu einer Rauchentwicklung in Verbindung mit einem kleineren Feuerausbruch. Knapp 20 Wehrleute aus Lahr waren allerdings schnell zur Stelle und hatten die Situation rasch unter Kontrolle. Der Sachschaden dürfte im Bereich von etwa 2.000 Euro zu finden sein.

/wo

