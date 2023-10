Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Ort 66482 Zweibrücken, Karlstraße 3 Zeit: 06.10.2023, 15:30 Uhr - 06.10.2023, 16:30 Uhr

Am Freitag den 06.10.2023 gegen 15:30 Uhr parkte die Geschädigte ihren schwarzen Hyundai auf einem Parkplatz in der Karlstraße in Zweibrücken. Als sie gegen 16:30 Uhr wieder zu ihrem PKW zurück kam, bemerkte sie einen Streifschaden an der Fahrzeugfront ihres PKW. Hierbei beläuft sich der Sachschaden auf ca. 3000EUR. Ein Unfallverursacher konnte vor Ort nicht angetroffen werden.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell