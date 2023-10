Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell bei Nässe

A 61/Welgesheim (ots)

Ein 35-jährger Fahrer eines PKW kam am 29.10.2023 gegen 14:40 Uhr auf der A 61 aufgrund von Aquaplaning von der Fahrbahn ab und streifte die Mittelschutzplanke. Der Mann befuhr die A 61 in Richtung Ludwigshafen, als er in Höhe Welgesheim kurz vor dem Parkplatz Sitzborn bei nasser Fahrbahn ins Schlingern geriet. Der 35-Jährige blieb unverletzt, an seinem PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

